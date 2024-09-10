Tatlı krizlerine hem pratik hem de sağlıklı bir çözüm: Fit sufle tarifi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 21:46

Güncelleme: 10.09.2024 - 21:46

Fit sufle, hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Klasik suflenin kalori yükünü hafifletirken lezzetinden de ödün vermez. Fit sufle, az yağlı ve düşük şekerli malzemeler kullanılarak hazırlanır ve aynı zamanda lif açısından zengin olup, diyet yaparken tatlı krizi yaşamanızı engeller. Peki, tatlı krizlerine hem pratik hem de sağlıklı bir çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes lezzetiyle fit sufle tarifi...

FİT SUFLE TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük yumurta beyazı

1 adet büyük yumurta sarısı

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

1/2 su bardağı az yağlı yoğurt

1/4 su bardağı tam buğday unu

1/4 su bardağı kakao tozu

1/2 çay kaşığı vanilin

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı olarak meyve veya fındık

FİT SUFLE YAPILIŞI

Fırınınızı 180°C’ye (350°F) ısıtın.

Temiz bir kaba yumurta beyazlarını koyun ve bir tutam tuz ekleyin.

Mikserle yüksek hızda çırpın.

Beyazlar sert tepeler oluşturana kadar çırpmaya devam edin.

Başka bir kapta tam buğday unu, kakao tozu, kabartma tozu ve vanilini karıştırın.

Kuru malzemeleri iyice karıştırarak topaklanmaları önleyin.

Yumurta sarısını bal veya akçaağaç şurubu ile çırpın.

Yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın.

Kuru malzemeleri ıslak karışıma ekleyin ve karıştırın.

Karışım pürüzsüz olmalıdır.

Yumurta beyazlarını dikkatlice ekleyin ve bir spatula ile alttan üste doğru karıştırarak dikkatlice birleştirin.

Sufle karışımını yağlanmış sufle kaplarına dökün.

Kapların üst kısmına kadar doldurmayın; çünkü sufle pişerken kabaracaktır.

Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

Suflenin üstü kabarıp, sertleşmeli ve hafifçe çatlamış görünmelidir.

İç kısmı yumuşak kalmalıdır.

Sufle fırından çıktıktan sonra hemen servis yapın.

Üzerini taze meyveler, fındık veya biraz daha kakao tozu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!