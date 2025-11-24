Hem ferah tadıyla hem de kremsi dokusuyla herkesin favorisi olan limonlu cheesecake tarifi... Tam ölçülü ve fırın çatlamasını önleyen püf noktalarıyla enfes cheesecake tarifi!

MALZEMELER

Taban için:

2 paket yulaflı bisküvi

80 g tereyağı (eritilmiş)

1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Cheesecake kreması için:

600 g labne peyniri (suyu mutlaka süzülmüş)

200 ml krema

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı un

1 adet limon kabuğu rendesi

Yarım limonun suyu

1 paket vanilin

Limon sosu için:

1 su bardağı su

Yarım su bardağı şeker

1 adet limonun suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı nişasta (az suyla açılacak)

HAZIRLANIŞI

Bisküvileri rondoda un haline getirin.

Eritilmiş tereyağıyla karıştırın.

Kelepçeli kalıbınızın tabanına bastırarak yayın.

10 dakika buzdolabında dinlendirin.

Labneyi 2–3 dakika çırpın (fazla çırpmayın ki çatlama olmasın).

Şekeri ekleyip karıştırın.

Kremayı ekleyin.

Yumurtaları teker teker ekleyerek düşük devirde çırpın.

Nişasta, un, limon suyu, kabuk rendesi ve vanilini ekleyip spatulayla karıştırın.

Karışımı tabanın üzerine dökün.

Fırını 160°C’ye ayarlayın.

Cheesecake’i benmari usulü pişirin (fırın tepsisine sıcak su koyarak).

55–60 dakika kadar pişirin.

Orta kısmı hafif sallanabilir kıvamda olmalıdır.

Fırının kapısını aralık bırakarak 20 dakika dinlendirin.

Şeker, su, limon suyu ve kabuğunu bir tencereye alın.

Kaynamaya başlayınca nişastayı az suyla açıp ekleyin.

Koyulaşınca ocaktan alın ve soğutun.

Tamamen soğuyan cheesecake’in üzerine dökün.