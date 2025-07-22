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Lokanta usulü: Beyti sarma tarifi

Lokanta usulü: Beyti sarma tarifi

22.07.2025 12:12:00
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Haber Merkezi
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Lokanta usulü: Beyti sarma tarifi

Beyti sarma, hem kebap severlerin favorisi hem de misafir sofralarının yıldızı olan özel bir yemek. Kıyma, lavaş ve yoğurtlu sosun enfes uyumuyla damaklarda iz bırakıyor. İşte lokanta usulü beyti sarma tarifi...

Hem sunumuyla hem de lezzetiyle göz dolduran bu tarif, evde de kolayca yapılabilir. İşte lokanta usulü beyti sarma tarifi...

BEYTİ SARMA TARİFİ

MALZEMELER

Köftesi için:

  • 500 gram dana kıyma (orta yağlı)
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kararbiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sarmak için:

  • 3 adet lavaş (veya yufkadan yapılmış ince dürüm ekmeği)

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay bardağı su

Servis için:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • Tereyağı ve pul biber (üzeri için)

YAPILIŞI

  1. Köfte harcını hazırlayın: Tüm köfte malzemelerini geniş bir kaba alın ve güzelce yoğurun. En az 5 dakika yoğurarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın. Üzeri kapalı şekilde 15-20 dakika dinlendirin.
  2. Köfteleri şekillendirin ve pişirin: Köfte harcından parmak kalınlığında uzun şeritler oluşturun. Tavada veya ızgarada, önceden ısıtılmış yağsız tavada köfteleri önlü arkalı pişirin.
  3. Lavaşlara sarın: Her lavaşın içine 2-3 adet köfte koyun ve sıkı sıkı sarın. Rulo şeklindeki lavaşları 2-3 parmak kalınlığında dilimleyin.
  4. Fırınlama: Dilimlenmiş beyti sarmaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 10 dakika ısıtın. Bu işlem, lavaşların çıtır çıtır olmasını sağlar.
  5. Sosu hazırlayın: Tereyağını bir tavada eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Toz biberi ve suyu ilave edin, kaynatıp ocaktan alın.
  6. Servis için yoğurdu hazırlayın: Yoğurdu isteğe bağlı sarımsakla karıştırarak kenara alın.
  7. Servis zamanı: Servis tabağının tabanına yoğurdu yayın. Üzerine dilimlenmiş beyti sarmaları dizin. En üste salçalı sosu gezdirin. Son olarak, tereyağında kızdırılmış pul biberi dökerek lezzeti taçlandırın.

PÜF NOKTALARI

  • Köftenizi bir gece önceden hazırlarsanız lezzeti artar.
  • Lavaşların çıtır olmasını istiyorsanız fırınlama süresini biraz uzatabilirsiniz.
  • Yanına pilav ve közlenmiş biber-domates çok yakışır.
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