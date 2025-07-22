Hem sunumuyla hem de lezzetiyle göz dolduran bu tarif, evde de kolayca yapılabilir. İşte lokanta usulü beyti sarma tarifi...

BEYTİ SARMA TARİFİ

MALZEMELER

Köftesi için:

500 gram dana kıyma (orta yağlı)

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sarmak için:

3 adet lavaş (veya yufkadan yapılmış ince dürüm ekmeği)

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay bardağı su

Servis için:

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tereyağı ve pul biber (üzeri için)

YAPILIŞI

Köfte harcını hazırlayın: Tüm köfte malzemelerini geniş bir kaba alın ve güzelce yoğurun. En az 5 dakika yoğurarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın. Üzeri kapalı şekilde 15-20 dakika dinlendirin. Köfteleri şekillendirin ve pişirin: Köfte harcından parmak kalınlığında uzun şeritler oluşturun. Tavada veya ızgarada, önceden ısıtılmış yağsız tavada köfteleri önlü arkalı pişirin. Lavaşlara sarın: Her lavaşın içine 2-3 adet köfte koyun ve sıkı sıkı sarın. Rulo şeklindeki lavaşları 2-3 parmak kalınlığında dilimleyin. Fırınlama: Dilimlenmiş beyti sarmaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 10 dakika ısıtın. Bu işlem, lavaşların çıtır çıtır olmasını sağlar. Sosu hazırlayın: Tereyağını bir tavada eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Toz biberi ve suyu ilave edin, kaynatıp ocaktan alın. Servis için yoğurdu hazırlayın: Yoğurdu isteğe bağlı sarımsakla karıştırarak kenara alın. Servis zamanı: Servis tabağının tabanına yoğurdu yayın. Üzerine dilimlenmiş beyti sarmaları dizin. En üste salçalı sosu gezdirin. Son olarak, tereyağında kızdırılmış pul biberi dökerek lezzeti taçlandırın.

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