Hem sunumuyla hem de lezzetiyle göz dolduran bu tarif, evde de kolayca yapılabilir. İşte lokanta usulü beyti sarma tarifi...
BEYTİ SARMA TARİFİ
MALZEMELER
Köftesi için:
- 500 gram dana kıyma (orta yağlı)
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Sarmak için:
- 3 adet lavaş (veya yufkadan yapılmış ince dürüm ekmeği)
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay bardağı su
Servis için:
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tereyağı ve pul biber (üzeri için)
YAPILIŞI
- Köfte harcını hazırlayın: Tüm köfte malzemelerini geniş bir kaba alın ve güzelce yoğurun. En az 5 dakika yoğurarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın. Üzeri kapalı şekilde 15-20 dakika dinlendirin.
- Köfteleri şekillendirin ve pişirin: Köfte harcından parmak kalınlığında uzun şeritler oluşturun. Tavada veya ızgarada, önceden ısıtılmış yağsız tavada köfteleri önlü arkalı pişirin.
- Lavaşlara sarın: Her lavaşın içine 2-3 adet köfte koyun ve sıkı sıkı sarın. Rulo şeklindeki lavaşları 2-3 parmak kalınlığında dilimleyin.
- Fırınlama: Dilimlenmiş beyti sarmaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 10 dakika ısıtın. Bu işlem, lavaşların çıtır çıtır olmasını sağlar.
- Sosu hazırlayın: Tereyağını bir tavada eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Toz biberi ve suyu ilave edin, kaynatıp ocaktan alın.
- Servis için yoğurdu hazırlayın: Yoğurdu isteğe bağlı sarımsakla karıştırarak kenara alın.
- Servis zamanı: Servis tabağının tabanına yoğurdu yayın. Üzerine dilimlenmiş beyti sarmaları dizin. En üste salçalı sosu gezdirin. Son olarak, tereyağında kızdırılmış pul biberi dökerek lezzeti taçlandırın.
PÜF NOKTALARI
- Köftenizi bir gece önceden hazırlarsanız lezzeti artar.
- Lavaşların çıtır olmasını istiyorsanız fırınlama süresini biraz uzatabilirsiniz.
- Yanına pilav ve közlenmiş biber-domates çok yakışır.