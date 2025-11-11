Lokanta usulü enfes lezzet: MasterChef İnegöl köfte tarifi

İnegöl köfte, Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğan ve yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında severek tüketilen özel bir köfte türüdür. Diğer köftelerden farklı olarak içinde yumurta, ekmek, baharat gibi malzemeler bulunmaz. Peki, lokanta usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef İnegöl köfte tarifi...

İNEGÖL KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

500 gram dana döş kıyma

250 gram kuzu eti (kıyma çekilmiş)

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

1 tatlı kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı su

İNEGÖL KÖFTE YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş, suyu sıkılmış soğanı ekleyin.

Tuz, karabiber ve karbonatı da ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Köfte harcına 1 yemek kaşığı su ekleyip yoğurmaya devam edin.

Homojen bir kıvam elde edince üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında en az birkaç saat dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve uzun, hafif oval İnegöl şekli verin.

Izgara, döküm tava veya mangalda arkalı önlü pişirin.

Yanında közlenmiş biber, domates ve piyazla servis edin.

Afiyet olsun!