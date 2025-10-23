Lokanta usulü enfes lezzet: MasterChef tavuk döner tarifi

Tavuk döner, Türk mutfağının en sevilen ve en pratik sokak lezzetlerinden biridir. Ancak dışarıdan almak yerine evde hazırlamak hem daha hijyenik hem de damak zevkinize göre ayarlamak açısından çok daha avantajlıdır. Evde tavuk döner yaparken doğru marine işlemi ve pişirme yöntemiyle restoran kalitesinde bir sonuç elde edebilirsiniz. Peki, lokanta usulü bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef tavuk döner tarifi...

TAVUK DÖNER TARİFİ

Malzemeler:

1 kg tavuk göğsü veya but (isteğe göre karışık kullanılabilir)

3 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

TAVUK DÖNER YAPILIŞI

Marine Hazırlığı:

Bir kapta yoğurt, sıvı yağ, salça, baharatlar, ezilmiş sarımsak ve sirkeyi karıştırın.

Tavuk etlerini ince dilimler halinde kesin ve hazırladığınız marine sosunun içine ekleyin.

Etlerin her tarafının sosla kaplandığından emin olun.

Üzerini streç filmle kapatıp en az 3 saat (tercihen bir gece) buzdolabında dinlendirin.

Pişirme Aşaması:

Marine edilen tavukları buzdolabından çıkarın.

Döner görünümü vermek için et dilimlerini bir streç film veya folyoya üst üste dizin.

Rulo şeklinde sarıp dondurucuda 1-2 saat bekletin (dilimlemesi kolay olsun diye).

Hafif donduktan sonra ince ince dilimleyin.

Tavayı ısıtın, dilimlediğiniz tavukları ekleyin ve yüksek ateşte kavurun.

Tavuklar altın rengini alınca ocaktan alın.

Servis Önerisi:

Tavuk döneri lavaş veya pide içinde servis edebilirsiniz.

Yanına bol soğanlı salata, turşu ve yoğurtlu sosla lezzetini katlayın.

Dilerseniz evde patates kızartmasıyla birlikte dürüm şeklinde hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!