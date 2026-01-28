Lokanta usulü patates çorbası tarifi

Türk mutfağının en sevilen ev yemeklerinden biri olan patates çorbası, sade lezzetiyle her damak zevkine hitap ediyor. İster akşam yemeğine hafif bir başlangıç olarak ister tek başına doyurucu bir öğün şeklinde tercih edilebilen bu çorba, kısa sürede hazırlanmasıyla da öne çıkıyor.

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

YAPILIŞ

Patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Soğanı ince ince doğrayın.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alarak soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.

Doğranmış patatesleri ekleyin, birkaç dakika karıştırın.

Sıcak suyu ilave edin ve patatesler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Süt, tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Sıcak olarak servis edin, isteğe göre üzerine tereyağlı pul biber gezdirebilirsiniz.