Lokanta usulü pratik ve lezzet dolu meze: Acılı ezme tarifi

Acı severlerin vazgeçilmezi olan acılı ezme, kebapçıların ve restoranların en sevilen mezeleri arasında yer alıyor. Taptaze sebzeler, doğru kesim tekniği ve dengeli bahartalarla yapıldığında ortaya çıkan lezzet, sofralarda adeta bir yıldız etkisi yaratıyor. Evde kısa sürede, üstelik oldukça ekonomik bir şekilde acılı ezme hazırlayarak misafirlerinize veya ailenize harika bir meze sunabilirsiniz. katın. Peki, lezzet dolu bu meze nasıl yapılır? İşte, nefis acılı ezme tarifi...

ACILI EZME TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy domates

2 adet sivri biber veya 1 adet kapya biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet salatalık (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Yarım limonun suyu

3–4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

ACILI EZME YAPILIŞI

Domates, biber, soğan ve salatalığı çok küçük küpler halinde doğrayın. (Robotta çekmemek, sulanmaması için önemlidir.)

Sarımsakları ezerek doğranmış sebzelerin üzerine ekleyin.

İnce kıyılmış maydanozu karışıma ilave edin.

Ayrı bir kapta biber salçası, domates salçası, pul biber, isot, kimyon, tuz, limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisini güzelce karıştırın.

Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine dökün ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Acılı ezmeyi 10–15 dakika dinlendirerek aromaların birbirine geçmesini sağlayın.