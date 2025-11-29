Lokantaların saklı yıldızı: Meyhane pilavı tarifi

Güneydoğu mutfağının etkilerini taşıyan meyhane pilavı, son yıllarda esnaf lokantalarının popülerleşmesiyle ev mutfaklarında da sık sık yapılan bir tarif hâline geldi. Yağda kavrulan bulgurun sebzelerle harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu pilav, hem pratik hem de yoğun lezzetli bir seçenek sunuyor. Tek başına bir ana yemek olarak bile tüketilebilen tarif, özellikle acı sevenlerin favorileri arasında yer alıyor.

MEYHANE PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

2 adet domates (küp doğranmış) veya 1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3,5 su bardağı sıcak su veya et suyu

YAPILIŞI