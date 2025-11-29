Lokantaların saklı yıldızı: Meyhane pilavı tarifi

Güneydoğu mutfağının etkilerini taşıyan meyhane pilavı, son yıllarda esnaf lokantalarının popülerleşmesiyle ev mutfaklarında da sık sık yapılan bir tarif hâline geldi. Yağda kavrulan bulgurun sebzelerle harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu pilav, hem pratik hem de yoğun lezzetli bir seçenek sunuyor. Tek başına bir ana yemek olarak bile tüketilebilen tarif, özellikle acı sevenlerin favorileri arasında yer alıyor.
MEYHANE PİLAVI TARİFİ
MALZEMELER
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 2 adet domates (küp doğranmış) veya 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Tuz
- 3,5 su bardağı sıcak su veya et suyu
YAPILIŞI
- Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Biberleri ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.
- Sarımsağı ekleyip kısa süre karıştırın.
- Domatesleri veya domates salçasını ekleyip birkaç dakika pişirin.
- Bulguru tencereye ekleyin ve yağla iyice kavurun.
- Pul biber, karabiber ve tuzu ekleyin.
- Sıcak suyu ilave edin, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyu tamamen çekene kadar pişirin.
- 10 dakika demlenmeye bırakın, servis etmeden önce hafifçe karıştırın.