Lokum gibi dağılan etin sırrı: İncik tarifi

Soğuk kış günlerinde iç ısıtan, yumuşacık ve lezzet dolu bir yemek mi arıyorsunuz? O hâlde sofraların klasiklerinden incik tam size göre! İster fırında, ister tencerede pişirin; doğru pişirme yöntemiyle et kemikten kendiliğinden ayrılacak kadar yumuşar.

MALZEMELER

(4 ki şilik klasik kuzu incik tarifi)

4 adet kuzu incik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet havu ç

1 tatl ı kaşığı domates sal ças ı

1 su bardağı sıcak su veya et suyu

Tuz, karabiber, kekik, defne yaprağı

İNCİK NASIL YAPILIR?

1. Hazırlık

İncikleri yıkayıp kurulayın. Etin her tarafına tuz ve karabiber sürün.

2. Mühürleme

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İncikleri yüksek ateşte her yüzü kızarana kadar mühürleyin.

Bu işlem, etin suyunu içinde tutarak lokum gibi olmasını sağlar.

3. Sebzeleri Ekleme

Soğan, havuç ve sarımsağı doğrayıp tencereye ekleyin.

Salçayı ilave edin ve birkaç dakika kavurun.

4. Pişirme

Sıcak su veya et suyunu, baharatları ve defne yaprağını ekleyin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 1,5–2 saat kadar pişirin.

Et dağılacak kıvama geldiğinde yemeğiniz hazır!