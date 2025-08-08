Lokum gibi etin sırrı: Tas kebabı tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tas kebabı, özellikle özel davet sofralarında ve kalabalık aile yemeklerinde sıklıkla tercih edilen, hem doyurucu hem de ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan bir yemektir. Dana kuşbaşı etin sebzeler ve baharatlarla buluştuğu bu tarif, adını pişirme tekniğinden alıyor. Derin bir tencerede yavaş yavaş pişen tas kebabı, lezzetini sabırla geçen zamandan alıyor.

MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet havuç (isteğe bağlı)

2 adet patates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı eritilir. Etler tencereye alınarak yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Yemeklik doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsak eklenip pembeleşene kadar sotelenir.

Ardından salça eklenir, karıştırılır ve birkaç dakika kavrulmaya devam edilir.

Küp doğranmış havuç ve patatesler eklenir.

Baharatlar serpilir ve sıcak su veya et suyu tencereye ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte etler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 45–50 dakika pişirilir.