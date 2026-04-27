Lokum gibi pişen geleneksel lezzet: Bozbaş tarifi

Bozbaş yemeği tarifi, özellikle etli ve sulu yemek sevenlerin favorileri arasında yer alan köklü bir lezzettir. Yavaş pişirme tekniği sayesinde et lokum gibi yumuşar, patates ve soğanla birleşerek nefis bir aroma ortaya çıkarır. Anadolu ve Kafkas mutfağında farklı yorumları bulunan bozbaş, tek tencerede hazırlanan doyurucu ve besleyici ana yemeklerden biridir. Yanında pilav veya sıcak ekmekle servis edildiğinde sofraların yıldızı olur. İşte, lokum gibi kıvamıyla bozbaş tarifi...

BOZBAŞ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti, kuzu eti veya kemikli et

3 adet orta boy patates

1 adet büyük kuru soğan

1 çay kaşığı zerdeçal (sarıkök)

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

İsteğe göre karabiber, pul biber

BOZBAŞ YAPILIŞI

Eti tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynamaya bırakın.

Oluşan köpükleri alın.

Doğranmış kuru soğanı ete ekleyin ve et yumuşayana kadar pişirin.

Patatesleri iri parçalar halinde doğrayıp tencereye ilave edin.

Küçük tavada tereyağını eritip zerdeçalı kısa süre çevirin.

Hazırladığınız yağlı karışımı tencereye dökün.

Tuzunu ve baharatlarını ekleyin.

Tüm malzemeler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!