Lokum kıvamında enfes lezzet: Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri, Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinden biri olarak hem meze hem ana yemek olarak sofralarda kendine yer buluyor. İyi bir Arnavut ciğeri yapmak için en önemli nokta; ciğerin doğru şekilde hazırlanması, fazla pişirilmemesi ve kızartma sırasında doğru ısının yakalanmasıdır. Peki, lokum kıvamındaki bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis Arnavut ciğeri tarifi...

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Malzemeler:

500 g dana ciğeri (kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kimyon

Kızartmak için sıvı yağ

Soğanlı garnitür için:

2 adet büyük kuru soğan

1 tatlı kaşığı sumak

1 tutam maydanoz

Tuz

ARNAVUT CİĞERİ YAPILIŞI

Ciğerin zarlarını temizleyin ve küçük kuşbaşı şeklinde doğrayın.

Kağıt havluyla iyice kurulayın.

Bu, çıtır bir sonuç için çok önemlidir.

Geniş bir kapa un, tuz ve baharatları ekleyin.

Ciğerleri una bulayıp fazla ununu silkeleyin.

Derin bir tavaya bol sıvı yağ alın ve iyice kızdırın.

Ciğerleri tavaya atın ve maksimum 2-3 dakika hızlıca kızartın.

Fazla pişirmek ciğeri sertleştirir; bu nedenle süreye dikkat edin.

Kızaran ciğerleri havlu kağıt üzerine alın.

Soğanları piyazlık doğrayın.

Tuz ve sumakla ovun, ardından ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

Kızarmış ciğerleri servis tabağına alın.

Üzerine sumaklı soğan karışımını ekleyerek servis edin.

Yanında kızarmış patates ile servis ederseniz lezzeti katlanır.

Afiyet olsun!