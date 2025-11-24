Lokum kıvamında enfes lezzet: Fırında kuzu but tarifi

Fırında kuzu but, ağır ağır pişerek tüm aromasını ortaya çıkaran, kokusuyla evi saran muhteşem bir ana yemek. İster misafir ağırlayın ister aile sofrası kurun, bu tarifle herkesin aklında kalacak bir lezzet deneyimi yaratabilirsiniz. Peki, lokum kıvamında bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında kuzu but tarifi...

FIRINDA KUZU BUT TARİFİ

Malzemeler:

1 adet kuzu but (kemikli veya kemiksiz tercih edilebilir)

4-5 diş sarımsak

2 adet orta boy soğan

3 adet havuç

3 adet patates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 dal taze biberiye (isteğe bağlı)

1 su bardağı sıcak su veya et suyu

FIRINDA KUZU BUT YAPILIŞI

Kuzu butun üzerine bıçakla birkaç çizik atın.

Sarımsakları ikiye bölerek bu çiziklerin içine yerleştirin.

Zeytinyağı, tereyağı, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi bir kapta karıştırın.

Bu karışımı butun her yerine güzelce sürün.

Patatesleri, havuçları ve soğanları iri parçalar halinde doğrayarak fırın kabına yerleştirin.

Üzerine butu koyun.

Etin kurumaması için kabın kenarından sıcak su veya et suyunu dökün.

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Kuzu butu önce folyo ile kapatarak 2–2.5 saat pişirin.

Ardından folyoyu çıkarıp üzerının kızarması için 30–40 dakika daha pişirin.

Fırından çıkan eti 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Fırında kuzu butu pilav, fırın sebzeleri veya zahterli bir salatayla birlikte servis ederek tamamlanmış bir sofraya dönüştürebilirsiniz.

Afiyet olsun!