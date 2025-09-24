Lübnan mutfağından sofralara: Hindiba salatası

Lübnan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan hindiba salatası, sağlıklı ve hafif yapısıyla sofralara ferahlık katıyor. Karahindiba otundan yapılan bu salata, hem lezzetli hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle detoks etkisi ve sindirimi kolaylaştırıcı yönüyle bilinen hindiba, salata halinde tüketildiğinde vücuda zengin bir mineral ve vitamin desteği sağlıyor.

HİNDİBA SALATASI İÇİN MALZEMELER

1 demet hindiba otu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

YAPILIŞI

Hindiba otlarını iyice yıkayın ve ayıklayın.

Bir tencerede kaynar suda 5-6 dakika kadar haşlayın.

Haşlanan otları süzüp soğuk sudan geçirerek rengini korumasını sağlayın.

Geniş bir kaba alın ve üzerine zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırarak servis edin.