Lübnan mutfağının enfes sokak lezzeti: MasterChef knafeh bi ka'ak tarifi

Doğu Akdeniz mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan künefe, Lübnan sokaklarında benzersiz bir şekilde servis edilir: kaak ekmeği arasında sıcak ve şerbetli knafeh! Susamlı halka ekmek içinde yumuşacık peynir, altın renkli kadayıf ve hafif portakal çiçeği kokusuyla birleşince ortaya hem pratik hem de doyurucu bir tatlı-sandviç çıkar. Peki, göz alıcı bu lezzet evde nasıl yapılır? İşte, MasterChef knafeh bi ka'ak tarifi...

KNAFEH BI KA'AK TARİFİ

Malzemeler

Kadayıf tabanı için:

250 gr tel kadayıf

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı irmik

1 tutam safran veya ½ çay kaşığı zerdeçal (renk için, isteğe bağlı)

Peynir katmanı için:

250 gr tuzsuz künefe peyniri

(Alternatif: tuzsuz dil peyniri, mozarella veya taze çeçil)

2 yemek kaşığı kaymak (isteğe bağlı — Lübnan usulü kremamsı doku verir)

Şerbet için:

1 su bardağı şeker

½ su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı portakal çiçeği suyu (orijinal Lübnan aroması)

Servis için:

4 adet kaak ekmeği (Lübnan susamlı simidi)

Alternatif: Susamlı hamburger / sandviç ekmeği

Toz Antep fıstığı (isteğe bağlı)

KNAFEH BI KA'AK YAPILIŞI

1. Şerbeti Hazırlayın

Şeker ve suyu tencereye alın, karıştırarak kaynatın.

Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra limon suyunu ekleyin.

2–3 dakika daha kaynatıp kapatın.

Portakal çiçeği suyunu ekleyip ılımaya bırakın.

Bu tarifte sıcak künefenin üzerine ılık şerbet dökülür.

2. Kadayıfı Hazırlayın

Kadayıfı elinizle ince ince didikleyin.

Eritilmiş tereyağını ekleyip iyice yedirin.

Şeker ve irmiği ekleyip ovun.

Hafif yapışkan, macun kıvamlı bir kadayıf elde edin.

Lübnan usulü knafeh’in sırrı bu dokudadır.

3. Peynir Katmanını Hazırlayın

Peyniri rendeleyin.

Daha yumuşak kıvam için biraz kaymakla karıştırabilirsiniz.

4. Knafeh’i Pişirin

Künefe tavasını tereyağıyla yağlayın.

Kadayıfın yarısını tabana bastırarak yayın.

Peynir harcını yerleştirip kalan kadayıfla kapatın.

Orta ateşte altı kızarana kadar (7–8 dakika) pişirin.

Düz tabak yardımıyla ters çevirin, tavayı yeniden yağlayın ve diğer tarafını da kızartın.

5. Ekmek Arasına Alma (Ka'ak ile buluşma)

Sıcak künefenin üzerine ılık şerbeti gezdirin (çok fazla koymayın, akma yapmasın).

Kaak ekmeğini ortadan yarın ama koparmayın.

Geniş bir dilim künefeyi ekmeğin içine yerleştirin.

İsterseniz ince bir kaymak tabakası sürün.

Arzuya göre çok hafif fıstık serpilebilir.

Lübnan’da çoğunlukla sade servis edilir.