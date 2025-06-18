Cumhuriyet Gazetesi Logo
Macar mutfağının enfes lezzeti: Rakott Krumpli

Macar mutfağının enfes lezzeti: Rakott Krumpli

18.06.2025 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Macar mutfağının enfes lezzeti: Rakott Krumpli

Macaristan’a özgü, az bilinen ama oldukça doyurucu bir fırın yemeği olan Rakott Krumpli, patatesin yumurta, salam ve ekşi kremayla uyum içinde pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Macar mutfağı denince akla genellikle gulaş gelir; ancak ülkenin gizli kalmış hazinelerinden biri olan Rakott Krumpli, basit malzemelerle yapılan ve lezzetiyle şaşırtan bir fırın yemeğidir.

RAKOTT KRUMPLI TARİFİ

Malzemeler:

  • 5-6 adet orta boy patates
  • 5 adet haşlanmış yumurta
  • 200 gram tütsülenmiş salam veya sosis (veya sucuk benzeri bir ürün)
  • 250 gram ekşi krema (yoksa süzme yoğurt + limon karışımı kullanılabilir)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber ve kırmızı toz biber

Yapılışı:

  1. Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın. Soğuyunca kabuklarını soyun ve ince dilimleyin.
  2. Haşlanmış yumurtaları da dilimleyin.
  3. Salam veya sosisleri halka şeklinde doğrayın ve az yağda hafifçe kızartın.
  4. Fırın kabını tereyağıyla yağlayın.
  5. Kat kat dizmeye başlayın:
  6. İlk kat patates,
  7. Üzerine biraz tuz, karabiber ve toz biber serpin,
  8. Üzerine yumurta dilimleri ve salamları dizin,
  9. Her katın arasına 1-2 yemek kaşığı ekşi krema yayın.
  10. Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar tekrarlayın.
  11. En üste ekşi krema ve arzu ederseniz rendelenmiş peynir ekleyin.
  12. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
  13. Dilimleyerek sıcak servis yapın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tarif #macar mutfağı