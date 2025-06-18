Macar mutfağının enfes lezzeti: Rakott Krumpli

Macar mutfağı denince akla genellikle gulaş gelir; ancak ülkenin gizli kalmış hazinelerinden biri olan Rakott Krumpli, basit malzemelerle yapılan ve lezzetiyle şaşırtan bir fırın yemeğidir.

RAKOTT KRUMPLI TARİFİ

Malzemeler:

5-6 adet orta boy patates

5 adet haşlanmış yumurta

200 gram tütsülenmiş salam veya sosis (veya sucuk benzeri bir ürün)

250 gram ekşi krema (yoksa süzme yoğurt + limon karışımı kullanılabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Karabiber ve kırmızı toz biber

Yapılışı: