Macar mutfağının enfes lezzeti: Rakott Krumpli

Macar mutfağı denince akla genellikle gulaş gelir; ancak ülkenin gizli kalmış hazinelerinden biri olan Rakott Krumpli, basit malzemelerle yapılan ve lezzetiyle şaşırtan bir fırın yemeğidir.
RAKOTT KRUMPLI TARİFİ
Malzemeler:
- 5-6 adet orta boy patates
- 5 adet haşlanmış yumurta
- 200 gram tütsülenmiş salam veya sosis (veya sucuk benzeri bir ürün)
- 250 gram ekşi krema (yoksa süzme yoğurt + limon karışımı kullanılabilir)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- Karabiber ve kırmızı toz biber
Yapılışı:
- Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın. Soğuyunca kabuklarını soyun ve ince dilimleyin.
- Haşlanmış yumurtaları da dilimleyin.
- Salam veya sosisleri halka şeklinde doğrayın ve az yağda hafifçe kızartın.
- Fırın kabını tereyağıyla yağlayın.
- Kat kat dizmeye başlayın:
- İlk kat patates,
- Üzerine biraz tuz, karabiber ve toz biber serpin,
- Üzerine yumurta dilimleri ve salamları dizin,
- Her katın arasına 1-2 yemek kaşığı ekşi krema yayın.
- Bu işlemi tüm malzemeler bitene kadar tekrarlayın.
- En üste ekşi krema ve arzu ederseniz rendelenmiş peynir ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
- Dilimleyerek sıcak servis yapın.