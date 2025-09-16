Makyajda profesyonel görünümün sırrı: Fırçalar ve süngerler

Doğru ürün seçimi kadar, makyaj uygulamasında kullanılan araçlar da büyük önem taşır. Fondötenin cilde eşit dağılması, farın göz kapağında homojen durması ya da allığın doğal bir görünüm vermesi için doğru fırça veya sünger kullanmak gerekir. Ancak makyaj dünyasına yeni adım atanlar için farklı boyut ve şekillerdeki fırçaların hangi ürünle kullanılacağı çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. Peki hangi makyaj fırçası ve sünger hangi ürün için kullanılmalı? İşte makyajda profesyonel görünümün sırrı…