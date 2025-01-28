Malatya yöresinden acılı ayran tarifi
Acılı ayran, hem ferahlatıcı hem de iştah açıcı bir içecek olarak yemeklerinizin yanına mükemmel bir eşlikçi olacak. Özellikle et yemekleri, kebaplar ya da baharatlı yemeklerle birlikte servis edildiğinde lezzet şöleni yaşatır.
Hem serinleten hem de damakları şenlendiren acılı ayran, özellikle baharat sevenler için harika bir alternatif. Yaz sıcağında ya da lezzetli bir yemeğin yanında bu tarifi mutlaka deneyin!
MALZEMELER
- 2 su bardağı yoğurt
- Su
- Tuz
- 4-5 adet acı süs biberi
- 6-7 dal semiz otu
YAPILIŞI
Öncelikle semiz otunu küçük doğrayıp 1 bardak suda 5 dk haşlıyoruz.
Yoğurdu uygun kaba alıp tel çırpıcı ile çırpıyoruz.
Cam kavanoz yada cam şişeye alıp üzerine istediğiniz kıvama göre su ekleyip kapağını kapatıp çalkalıyoruz.
Kapağını açıp küçük doğradığınız süs biberlerini ve tuzu ekleyip tekrar kapağını kapatıp çalkalıyoruz.
Ekşi ayran seviyorsanız oda sıcaklığında 1-2 gün bekletip içebilirsiniz.
Ekşi sevmiyor iseniz buz dolabında bekletebilirsiniz.
2 gün sonra ayranımız hazır.
Afiyet olsun.
Etiketler: #acılı ayran
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