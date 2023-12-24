Maliyeti yarı yarıya düşüyor: Sadece iki malzemeyle evde mozarella nasıl yapılır?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 16:37

Güncelleme: 24.12.2023 - 16:37

Mozarella peyniri, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve evde kendi mozarellanızı yapmak, sadece iki malzeme kullanarak mümkündür. Ev yapımı mozarella, taze, lezzetli ve sağlıklı bir alternatif sunarken aynı zamanda kendinizi bir şef gibi hissetmenizi sağlar. Şimdi, sadece iki malzemeyle evde mozarella yapımının inceliklerine birlikte göz atalım.

Malzemeler

1 litre taze süt (tercihen inek sütü)

1,5 tatlı kaşığı sirke veya limon suyu

Tuz (isteğe bağlı, damak zevkinize göre)

Yapılışı

Sütü bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtın. Süt kaynamadan önce ocaktan alın.

Isınmış sütün içine sirke veya limon suyunu ekleyin. Hafifçe karıştırın ve sütün pıhtılaşmasını bekleyin. Bu işlem, sütü iki kısma ayırarak mozarella peynirini oluşturacaktır.

Pıhtılaşmış sütü kaşıkla karıştırarak küçük parçalara ayırın. Ardından, sütü tekrar ısıtın ve pıhtılaşma sürecini tamamlamasını sağlayın.

Pıhtılaşmış sütü bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün. Bu, peynirin suyunu atmanıza yardımcı olacaktır.

Süzülen peyniri bir mikrodalga kabına alın. Mikrodalgayı kısa aralıklarla çalıştırarak peyniri yoğurun ve elastik bir kıvam almasını sağlayın.

Elde ettiğiniz yoğrulmuş peyniri istediğiniz büyüklükte parçalara bölün. Ardından, tuz ekleyerek damak zevkinize göre lezzetlendirin.

Mozarella parçalarını şekillendirin ve soğuk su dolu bir kaba bırakın. Mozarellanız soğuyana kadar bekleyin.

Artık ev yapımı mozarellanız hazır! Taze malzemelerle hazırlanan bu mozarella peyniri, dilim dilim kesildiğinde veya pizzanızın üzerinde kullanıldığında gerçek lezzetini ortaya koyacaktır. Afiyet olsun!