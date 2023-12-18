Kışın şifa dolu lezzeti: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 23:10

Güncelleme: 18.12.2023 - 23:10

Kabak tatlısı, kış aylarında sıkça tercih edilen lezzetli ve sağlıklı bir tatlıdır. İşte basit bir kabak tatlısı tarifi:

MALZEMELER

4 su bardağı rendelenmiş kabak

1 su bardağı şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

Yarım su bardağı irmik

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Yarım limon suyu

Tarçın (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Rendelenmiş kabakları geniş bir tencereye alın.

Üzerine suyu ekleyin ve kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin. Bu sırada sık sık karıştırarak suyunu çekmesini sağlayın.

Kabaklar yumuşadıktan sonra üzerine şekeri ilave edin. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Şeker eridikten sonra yarım su bardağı irmiği ekleyin ve karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Tereyağını veya margarini ekleyin ve karıştırarak tatlının üzerine gezdirin.

Yarım limonun suyunu sıkarak kabak tatlısına ekleyin. Limon suyu, tatlıya ferahlık katacaktır.

Eğer isterseniz ceviz içini de ekleyebilirsiniz. Ceviz, tatlıya kıvam ve lezzet katacaktır.

Karışım iyice koyu bir kıvam alana kadar pişirmeye devam edin. Ardından ocaktan alın.

Sıcakken servis yapabilir veya soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Servis öncesi üzerine tarçın serpip servis edebilirsiniz.