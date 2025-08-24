Malta mutfağının lezzeti: Bigilla tarifi

Akdeniz mutfağının zengin tatlarını yansıtan Bigilla, Malta’nın en bilinen geleneksel mezelerinden biridir. Kuru bakladan yapılan bu lezzetli ezme, zeytinyağı, sarımsak ve taze otlarla hazırlanır. Genellikle ekmek, kraker veya sebzelerle servis edilen Bigilla, hem hafif hem de besleyici olmasıyla öne çıkar.

BİGİLLA İÇİN MALZEMELER

250 g kuru bakla (tic beans veya geniş bakla)

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tutam pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Maydanoz (süsleme için)

BİGİLLA NASIL YAPILIR?

Baklaları hazırlayın. Kuru baklayı bir gece önceden bol suda bekletin.

Ertesi gün süzüp yıkayın ve geniş bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın. (Yaklaşık 45-60 dakika sürebilir.)

Haşlanan baklaları süzün ve mutfak robotuna alın.

İçine sarımsak, zeytinyağı, limon suyu, kimyon, kırmızı biber, tuz ve karabiber ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Gerekirse biraz haşlama suyundan ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Ezmenizi servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve kıyılmış maydanoz ile süsleyin.