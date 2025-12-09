Mangal tadında ev lezzeti: Kuzu külbastı tarifi

Külbastı, kemiksiz ve ince dövülmüş etin yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yöntem. Osmanlı mutfağında da sıkça yer alan bu teknik, kuzu etinin doğal aromasını korur. Doğru marine edilen kuzu külbastı, sertleşmeden pişer ve ağızda kolay dağılır. İşte evde tava ya da ızgarada kolayca hazırlanabilecek kuzu külbastı tarifi…

KUZU KÜLBASTI TARİFİ

Malzemeler

600 gr kuzu külbastı (kemiksiz pirzola veya buttan hazırlanmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için: közlenmiş biber, domates, pilav veya patates

Yapılışı