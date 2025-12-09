Mangal tadında ev lezzeti: Kuzu külbastı tarifi

Külbastı, kemiksiz ve ince dövülmüş etin yüksek ateşte kısa sürede pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yöntem. Osmanlı mutfağında da sıkça yer alan bu teknik, kuzu etinin doğal aromasını korur. Doğru marine edilen kuzu külbastı, sertleşmeden pişer ve ağızda kolay dağılır. İşte evde tava ya da ızgarada kolayca hazırlanabilecek kuzu külbastı tarifi…
KUZU KÜLBASTI TARİFİ
Malzemeler
- 600 gr kuzu külbastı (kemiksiz pirzola veya buttan hazırlanmış)
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Servis için: közlenmiş biber, domates, pilav veya patates
Yapılışı
- Kuzu külbastıları geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, sarımsak ve baharatları ekleyip etin her yerine gelecek şekilde ovun.
- Üzerini kapatıp en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin; ideal süre 2 saattir.
- Tava ya da ızgarayı iyice ısıtın. Etleri yüksek ateşte arkalı önlü kısa sürede mühürleyin.
- Her yüzü yaklaşık 2–3 dakika pişmesi için yeterlidir.
- Pişirme sonunda tereyağını tavaya ekleyip etlerin üzerine gezdirin.
- Etleri dinlenmeye alın ve 3–4 dakika bekletin; bu aşama etin suyunu içinde tutmasını sağlar.
- Sıcak şekilde servis edin. Yanına pilav, patates ya da köz sebze çok yakışır.