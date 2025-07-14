Masterchef ekler nasıl yapılır? Püf noktalarıyla pastane usulü ekler tarifi…

Tatlı krizlerine şık ve klasik bir çözüm arıyorsanız, ekler her zaman doğru tercih! Fırında pişen özel hamuru ve vanilyalı kremasıyla bir ısırıkta ağızda dağılan bu lezzet, çikolata kaplamasıyla da tam bir görsel şölen sunar. İşte enfes ekler tarifi...

EKLER TARİFİ

Hamuru için (Pâte à choux):

1 su bardağı su

100 gr tereyağı

1 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

3–4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Pastacı kreması için:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata sosu için:

100 gr bitter çikolata (isteğe göre sütlü de olur)

100 ml krema (veya 1 yemek kaşığı tereyağı + 2 yemek kaşığı süt)

TARİF

Su, tereyağı ve tuzu bir tencereye alıp kaynatın.

Kaynayan karışıma unu tek seferde ekleyin ve tahta kaşıkla 2–3 dakika karıştırarak pişirin (hamur toparlanıp tencereyi bırakmalı).

Hamuru ocaktan alın, 5–10 dakika ılımaya bırakın.

Yumurtaları teker teker ekleyin ve her eklemeden sonra iyice çırpın. (Hamur akışkan ama kaşıkla şekil verilebilir olmalı.)

Hazırlanan hamuru sıkma torbasına alın, yağlı kağıt serili tepsiye 10–12 cm uzunluğunda şeritler sıkın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırın kapağını pişme boyunca açmayın!

Süt, un, nişasta, yumurta ve şekeri bir tencereye alın, orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyin, karıştırın.

Üzeri kapatılarak soğumaya bırakılır.

Krema ve çikolatayı birlikte benmari usulü veya düşük ateşte eritin. Parlak ve akışkan bir sos elde edin.

Soğuyan hamurların ortasını enlemesine kesin. İçine pastacı kremasından sıkın. Üzerine çikolata sosunu dökün.

Üzerini fındık, antep fıstığı, beyaz çikolata ya da frambuaz parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

Buzdolabında 1–2 saat dinlendirildikten sonra servis edilirse daha lezzetli olur.

EKLER TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Choux hamurunun başarısı, yumurtaların teker teker ve sabırla yedirilmesinden geçer.

Fırında pişirme süresi bitmeden kapak açılırsa eklerler söner.

Krema dolgusunu hamurlar tamamen soğuduktan sonra yapmalısınız.