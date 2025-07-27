Masterchef kağıt kebabı nasıl yapılır? Lokum gibi kıvamıyla enfes kağıt kebabı tarifi...

Kağıt kebabı, hem fırında kolayca hazırlanabilmesi hem de etin kendi suyunda pişmesiyle yumuşacık ve sulu bir lezzet sunar. Et severlerin favorisi olan bu yemek, özel misafir sofralarından aile yemeklerine kadar her ortama yakışır. Peki, Masterchef kağıt kebabı nasıl yapılır? İşte, lokum gibi kıvamıyla enfes kağıt kebabı tarifi...

KA Ğ IT KEBABI TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Yağlı pişirme kağıdı (veya fırın kağıdı)

Mutfak ipi (kağıdı bağlamak için)

KAĞIT KEBABI YAPILIŞI

Etleri kuşbaşı doğrayın, sebzeleri soyup küçük küpler halinde doğrayın.

Soğanı yemeklik doğrayın, sarımsağı ince kıyın.

Geniş bir kaba etleri, sebzeleri, salçaları, baharatları, zeytinyağını ve sıcak suyu alın.

Güzelce karıştırarak sosun tüm malzemelere nüfuz etmesini sağlayın.

Pişirme kağıdını geniş bir şekilde kesin.

Hazırladığınız karışımdan porsiyonlara ayırarak her kağıdın ortasına koyun.

Üzerini bohça gibi kapatıp mutfak ipiyle bağlayın.

200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Etler yumuşadığında ve sebzeler lokum gibi olduğunda kağıt kebabınız hazır!

Afiyet olsun!