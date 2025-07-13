MasterChef’ten sofranıza: Nefis dana schnitzel hazırlamanın püf noktaları

Bu akşam MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, nefis ve klasik bir Alman yemeği olan dana schnitzel hazırladı. İncecik dövülmüş dana eti, çıtır çıtır pane kaplaması ve enfes sosuyla sofraların yıldızı olmaya aday bu tarif, sizler için detaylarıyla burada!

DANA SCHNİTZEL İÇİN MALZEMELER

500 gram dana bonfile (ince dilimlenmiş ve dövülmüş)

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1,5 su bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

HAZIRLIK AŞAMALARI

Dana bonfile dilimlerini ince ve eşit kalınlıkta dövün. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Bir tabakta unu, başka bir tabakta çırpılmış yumurtayı, diğerinde ise galeta ununu hazırlayın.

Eti önce una, sonra yumurtaya, ardından galeta ununa bulayarak kaplayın.

Geniş bir tavada bolca sıvı yağı kızdırın ve schnitzelleri altın sarısı renk alana kadar her iki tarafını da kızartın.

Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.