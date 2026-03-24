Mayalama derdi olmayan şipşak anne poğaçası tarifi...

"Anne Poğaçası", dışının hafif kıyırlığı ve içinin yumuşaklığıyla damak çatlatıyor. Çat kapı gelen misafirler, beslenme çantaları veya ofisteki çay molaları için hayat kurtaracak bu pratik şaheserin yapımı ise oldukça basit. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Hamuru İçin:

1 su bardağı yoğurt (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (Birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu (Ekstra kıyırlık için 1 çay kaşığı karbonat ve birkaç damla limon suyu ilave edilebilir)

4 - 4,5 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

İç Harcı İçin:

1 kase ezilmiş beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Üzeri İçin:

Ayırdığınız yumurta sarısı

Çörek otu veya susam

ADIM ADIM TARİF

Derin bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki yoğurdu, sıvı yağı, 1 tam yumurtayı ve ayırdığınız diğer yumurtanın akını ekleyin. Tel çırpıcıyla tüm malzemeler bütünleşene dek iyice karıştırın.

Karışıma tuzu, şekeri ve kabartma tozunu ilave edin. Ardından unu bardak bardak, kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Unun markasına göre hamurun toparlanma süresi değişebilir. Klasik "kulak memesi" kıvamını yakaladığınızda, yani hamur ele yapışmayan yumuşak bir dokuya ulaştığında un eklemeyi bırakın.

Hamurdan kopardığınız bezeleri (avuç içi büyüklüğünde) tezgahta hafifçe yassılaştırın.

Açtığınız hamurun tam ortasına hazırladığınız peynirli ve maydanozlu harçtan bolca koyun. Poğaçayı yarım ay şeklinde (D harfi gibi) kapatıp, açılmaması için uç kısımlarına parmak uçlarınızla bastırarak mühürleyin.

Hazırladığınız poğaçaları, altına yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp bolca çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altı ve üstü nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.