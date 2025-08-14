Meksika mutfağından sofranıza: MasterChef chimichanga tarifi

Chimichanga, tortilla içine bol malzeme doldurularak sarılıp kızartılan, Meksika mutfağının enfes ve doyurucu bir lezzetidir. İç harcındaki et, sebze ve peynir karışımı ile çıtır dış yüzeyi bir araya geldiğinde sofralara hem tat hem de görsellik katar. Peki, Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef chimichanga tarifi...
Malzemeler
- 4 adet büyük tortilla
- 300 g tavuk göğsü veya dana eti (haşlanmış ve didiklenmiş)
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- Tuz, karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Kızartmak için sıvı yağ
Servis için:
- Guacamole
- Ekşi krema
- Salsa sosu
Yapılışı
- Tavada biraz yağ ile soğan ve sarımsağı kavurun.
- Kırmızı biber ve baharatları ekleyin, kısa süre soteleyin.
- Didiklenmiş tavuk veya dana etini ekleyin ve karıştırın.
- Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip ocaktan alın.
- Tortillaların ortasına iç harçtan koyun.
- Kenarlarını kapatarak sıkıca sarın, dikdörtgen veya rulo şeklinde olabilir.
- Tencereye sıvı yağı koyun ve 170–180°C’ye kadar ısıtın.
- Chimichanga’ları altın sarısı rengini alana kadar 3–4 dakika kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Sıcak olarak guacamole, ekşi krema ve salsa sos ile servis edin.