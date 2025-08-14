Meksika mutfağından sofranıza: MasterChef chimichanga tarifi

Chimichanga, tortilla içine bol malzeme doldurularak sarılıp kızartılan, Meksika mutfağının enfes ve doyurucu bir lezzetidir. İç harcındaki et, sebze ve peynir karışımı ile çıtır dış yüzeyi bir araya geldiğinde sofralara hem tat hem de görsellik katar. Peki, Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef chimichanga tarifi...



Malzemeler

4 adet büyük tortilla

300 g tavuk göğsü veya dana eti (haşlanmış ve didiklenmiş)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz, karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

Guacamole

Ekşi krema

Salsa sosu

Yapılışı