Meksika mutfağının en zarif lezzeti: MasterChef Chiles en Nogada tarifi

Meksika’nın gastronomi mirasında özel bir yere sahip olan Chiles en Nogada, yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda tarihsel bir simgedir. Kökeni Puebla mutfağına dayanan bu klasik lezzet, özellikle Meksika’da bağımsızlık döneminde sofraların vazgeçilmezidir. Peki, Meksika mutfağının bu zarif lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef Chiles en Nogada tarifi...

CHILES EN NOGADA TARİFİ

Malzemeler

Biberler için:

6 adet poblano biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

400 g dana veya dana–domuz karışık kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak

2 adet domates (kabuğu soyulmuş, rendelenmiş)

1 adet elma (küçük küp doğranmış)

1 adet armut (küçük küp doğranmış)

2 yemek kaşığı kuru üzüm

2 yemek kaşığı kavrulmuş badem veya çam fıstığı

1 çay kaşığı tarçın

½ çay kaşığı karanfil

Tuz, karabiber

Nogada (Ceviz Sosu) İçin

1 su bardağı ceviz içi (kabukları soyulmuş)

½ su bardağı süt veya krema

100 g taze beyaz peynir (veya krem peynir)

1 yemek kaşığı şeker

Bir tutam tuz

Üzeri için:

Nar taneleri

İnce kıyılmış maydanoz

CHILES EN NOGADA YAPILIŞI

Poblano biberleri közleyin, kabuklarını soyun ve dikkatlice ortadan yararak çekirdeklerini çıkarın.

Tavada soğanı ve sarımsağı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin.

Domatesleri, meyveleri, kuru üzümü, kuruyemişleri ve baharatları ekleyerek kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun.

Ceviz, süt, peynir, şeker ve tuzu pürüzsüz olana kadar blender’dan geçirin.

Sos akışkan ama yoğun kıvamlı olmalıdır.

Doldurulmuş biberlerin üzerine bolca nogada sosu gezdirin.

Nar taneleri ve maydanozla süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!