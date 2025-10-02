Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chimichanga tarifi

Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan bu enfes tarif, burritonun kızartılmış hali olarak bilinir. Çıtır çıtır dışı ve bol malzemeli iç harcıyla sofranıza farklı bir lezzet katacak chimichanga tarifi, hem kolay hazırlanışı hem de doyuruculuğu ile favoriniz olacak. Peki, Meksika mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, aromasıyla damak çatlatan leziz chimichanga tarifi...

CHIMICHANGA TARİFİ

Malzemeler

4 adet tortilla ekmeği

300 gr tavuk göğsü (küçük doğranmış)

1 adet kuru soğan (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kimyon

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

CHIMICHANGA YAPILIŞI

Tavaya yağı alıp soğanı ve biberleri kavurun.

Tavukları ekleyip baharatlarla birlikte pişirin.

Ardından salçayı ilave edip karıştırın.

Tortilla ekmeklerini tezgâha alın, ortasına hazırladığınız tavuklu harçtan koyun ve üzerine rendelenmiş kaşar serpin.

Tortillaları sıkıca sarın ve kenarlarını kapatın.

Derin bir tavada yağı kızdırın ve sardığınız tortillaları altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için havlu kağıda çıkarın ve sıcak servis yapın.

Chimichangayı salsa sos, guacamole veya ekşi krema ile servis ederek Meksika mutfağının keyfini sofranıza taşıyabilirsiniz.

Afiyet olsun!