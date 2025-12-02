Meksika mutfağının favorisi: Carne Asada Fries nasıl yapılır?

Carne Asada Fries, Meksika ve Amerikan mutfaklarının birleştiği, bol malzemeli ve doyurucu bir lezzet sunan ikonik bir sokak yemeğidir. Kızarmış patateslerin üzerine ızgara et, peynir, avokado, salsa ve ekşi krema gibi malzemelerin eklenmesiyle hazırlanan bu tarif, hem atıştırmalık hem de ana öğün alternatifi olarak sofralarda yerini alır. Evde kolayca hazırlanabilir olması ise onu her an ulaşılabilir bir keyfe dönüştürür.

CARNE ASADA FRİES İÇİN MALZEMELER

Carne Asada (Izgara Et) İçin:

300–350 g dana bonfile veya kontrfile

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

1 adet lime suyu (veya limon)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı paprika

Tuz, karabiber

Fries (Patates) İçin:

3–4 büyük boy patates

Kızartma için yağ

Tuz

Üzeri İçin:

Rendelenmiş cheddar veya kaşar peyniri

Guacamole veya avokado dilimleri

Doğranmış taze soğan

Ekşi krema veya süzme yoğurt

Salsa sos (isteğe bağlı jalapeño veya domatesli salsa)

CARNE ASADA FRİES NASIL YAPILIR?

1. Etin Marine Edilmesi

Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kimyon, paprika, tuz ve karabiberi karıştırın.

Eti bu marine sosuna bulayarak 30 dakika – 2 saat arası dinlendirin.

2. Patateslerin Hazırlanması

Patatesleri kalın şeritler halinde doğrayın.

Sıcak yağda, dışı çıtır içi yumuşak olana kadar kızartın.

Alternatif: Fırında 200°C’de 25–30 dakika pişirerek daha hafif bir sonuç elde edebilirsiniz.

3. Etin Pişirilmesi

Marine edilmiş eti döküm tavada veya ızgarada yüksek ateşte mühürleyin.

Piştikten sonra ince şeritler hâlinde doğrayın.

4. Birleştirme

Kızarmış patatesleri geniş bir tabağa alın.

Üzerine sırasıyla:

Rendelenmiş peynir

Sıcak et dilimleri

Guacamole veya avokado

Ekşi krema / süzme yoğurt

Salsa sos

Doğranmış taze soğan

ekleyerek servis edin.