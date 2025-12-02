Meksika mutfağının favorisi: Carne Asada Fries nasıl yapılır?

Carne Asada Fries, Meksika ve Amerikan mutfaklarının birleştiği, bol malzemeli ve doyurucu bir lezzet sunan ikonik bir sokak yemeğidir. Kızarmış patateslerin üzerine ızgara et, peynir, avokado, salsa ve ekşi krema gibi malzemelerin eklenmesiyle hazırlanan bu tarif, hem atıştırmalık hem de ana öğün alternatifi olarak sofralarda yerini alır. Evde kolayca hazırlanabilir olması ise onu her an ulaşılabilir bir keyfe dönüştürür.
CARNE ASADA FRİES İÇİN MALZEMELER
Carne Asada (Izgara Et) İçin:
- 300–350 g dana bonfile veya kontrfile
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
- 1 adet lime suyu (veya limon)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı paprika
- Tuz, karabiber
Fries (Patates) İçin:
- 3–4 büyük boy patates
- Kızartma için yağ
- Tuz
Üzeri İçin:
- Rendelenmiş cheddar veya kaşar peyniri
- Guacamole veya avokado dilimleri
- Doğranmış taze soğan
- Ekşi krema veya süzme yoğurt
- Salsa sos (isteğe bağlı jalapeño veya domatesli salsa)
- CARNE ASADA FRİES NASIL YAPILIR?
1. Etin Marine Edilmesi
Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kimyon, paprika, tuz ve karabiberi karıştırın.
Eti bu marine sosuna bulayarak 30 dakika – 2 saat arası dinlendirin.
2. Patateslerin Hazırlanması
Patatesleri kalın şeritler halinde doğrayın.
Sıcak yağda, dışı çıtır içi yumuşak olana kadar kızartın.
Alternatif: Fırında 200°C’de 25–30 dakika pişirerek daha hafif bir sonuç elde edebilirsiniz.
3. Etin Pişirilmesi
Marine edilmiş eti döküm tavada veya ızgarada yüksek ateşte mühürleyin.
Piştikten sonra ince şeritler hâlinde doğrayın.
4. Birleştirme
Kızarmış patatesleri geniş bir tabağa alın.
Üzerine sırasıyla:
Rendelenmiş peynir
Sıcak et dilimleri
Guacamole veya avokado
Ekşi krema / süzme yoğurt
Salsa sos
Doğranmış taze soğan
ekleyerek servis edin.