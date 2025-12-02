Meksika'nın ulusal lezzeti: Mixiote de Pollo

Meksika mutfağı dünyanın en zengin gastronomik kültürlerinden biri kabul ediliyor. Ancak tüm dünyada tanınan taco, fajita ve enchilada gibi yemeklerin gölgesinde kalan çok sayıda bölgesel lezzet de bulunuyor. “Mixiote de Pollo” bu özel tariflerden biri. Özelliğini, tavuğun aromatik baharatlarla harmanlanıp maguey bitkisinin ince zarına sarılarak buğuda pişirilmesinden alıyor.
MİXİOTE DE POLLO TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet bütün tavuk veya 1 kg tavuk but
- 1 adet büyük kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 2 adet chipotle veya acı biber (alternatif: isot + biraz acı kırmızı biber)
- 1 yemek kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı sirke
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Fırın kağıdı veya muz yaprağı (sarım için)
Yapılışı
- Tavuğu iri parçalara ayrılır ve bir kenarda bekletilir.
- Soğan, sarımsak ve domates küçük küpler halinde hazırlanır.
- Chipotle veya acı biberler ezilir; kimyon, kekik, tarçın, kırmızı biber ve sirke ile birlikte bir sos elde edilir.
- Tavuk parçaları bu sosla iyice kaplanır ve en az 1 saat dinlendirilir (gecede beklemesi ideal bir sonuç verir).
- Her tavuk parçası fırın kağıdına veya muz yaprağına sarılır; paketler kapalı bir şekilde fırın tepsisine yerleştirilir.
- 180°C’de yaklaşık 75–90 dakika pişirilir.
- Pişen paketler açıldığında tavuk, yoğun aromalı, buğulama etkisiyle yumuşak bir kıvam kazanmış olur.
- Yanında pirinç, tortilla veya sade bir salatayla servis edilir.