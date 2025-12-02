Meksika'nın ulusal lezzeti: Mixiote de Pollo

Meksika mutfağı dünyanın en zengin gastronomik kültürlerinden biri kabul ediliyor. Ancak tüm dünyada tanınan taco, fajita ve enchilada gibi yemeklerin gölgesinde kalan çok sayıda bölgesel lezzet de bulunuyor. “Mixiote de Pollo” bu özel tariflerden biri. Özelliğini, tavuğun aromatik baharatlarla harmanlanıp maguey bitkisinin ince zarına sarılarak buğuda pişirilmesinden alıyor.

MİXİOTE DE POLLO TARİFİ

Malzemeler

1 adet bütün tavuk veya 1 kg tavuk but

1 adet büyük kuru soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

2 adet chipotle veya acı biber (alternatif: isot + biraz acı kırmızı biber)

1 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Fırın kağıdı veya muz yaprağı (sarım için)

Yapılışı