Mereng (beze) nedir? Nasıl yapılır? Kaç çeşit mereng vardır?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:34

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:34

Ülkemizde beze olarak bilinen mereng, sadece iki malzemeyle, yumurta beyazı ve şekerin çırpılması ile elde edilir. Böyle bakınca ne kadar da kolay gibi dursa da mereng yapmak oldukça zordur ve kıvamını tutturmak epey ustalık ister. Merengin Fransızcası “baiser” dir ve bu kelime “öpücük” anlamına gelir. Bu sebeple bazı yerlerde öpücük tatlısı olarak da bilinir. Mereng, o iştah açıcı renklerini ise içerisine konulan gıda boyasına borçludur.

KAÇ ÇEŞİT MERENG VARDIR?

Merengler sıcak, soğuk ya da ılık çırpılmış olarak hazırlanış şekline ve pişirilme derecelerine göre kendi içlerinde çeşitlere ayrılır. Temel olarak üç çeşit mereng vardır.

1- İTALYAN MERENGİ

Sıcak çırpılmış beze olarak da bilinen bu mereng türünün yapılışı hayli zordur. İtalyan merengi yaparken suyun ve şekerin kaynatılması ile şeker şurubu hazırlamak gerekir. İtalyan merenginin yapılışının zorlu olmasındaki en büyük sebep, yumurta akının çırpılırken bir yandan da içine sıcak şeker şurubunun akıtılmasının gerekmesidir.

2- FRANSIZ MERENGİ

Evlerde en çok yapılan, soğuk çırpılmış beze olarak da bilinen Fransız merengi yapılışı en pratik olan mereng çeşididir. Bu mereng çeşidinde temel olarak yumurta akının ve şekerinin çırpılması yeterli olur. Herhangi bir ısıya gerek duyulmaz. Katı hale gelene dek çırpılmış olan yumurta akına, pudra şekeri eklenir. Sonrasında ise çırpılmaya devam edilir. İstenilen şekil verildikten sonra da pişirilir.

3- İSVİÇRE MERENGİ

Ilık çırpılmış beze olarak da bilinen İsviçre merenginin yapılışı Fransız merenginin yapılışına aslında oldukça benzer. Ancak burada ılık çırpma metodu izlenir. İsviçre merengi yapılırken öncelikle yumurta akı çırpılır, köpüksü bir kıvama gelmeye başladığında benmari usulüne geçilir ve yumurta beyazının çırpılmakta olduğu kap, ılık su dolu bir kaba alını ve pudra şekeri eklenir, çırpılmaya devam edilir.

EV İÇİN PRATİK MERENG TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

Çeyrek çay kaşığı tuz

1 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı

Mereng yapımında ilk olarak yumurta aklarını ayırın ve geniş bir kabın içine ekleyip mikserle çırpın.

Yumurtalar köpük kıvamına ulaştıktan sonra aynı kabın içerisine kontrollü bir şekilde pudra şekerini ilave edin. Bu esnada mikseri çalıştırmaya devam edin.

Karışımınız kremaya yakın bir kıvama ulaştıktan sonra mikseri kapatın ve karışımı bir sıkma torbasına dökün.

Karışımın yapışmaması için fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı sıkma torbası ile aralarında boşluk olacak şekilde ve dilediğiniz boyutlarda sıkın.

Merengleri, daha önce 100 dereceye ayarlamış olduğunuz fırında yaklaşık bir saat boyunca kuruyana kadar pişirin. Afiyet olsun.

MERENG (BEZE) YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Mereng pudra şekerini ilave ederken kontrolü elinizden bırakmamalı ve karışımı yeteri kadar çırpmaya özen göstermelisiniz.

Köpük şeklinde olan merengin yapışmaması için fırın tepsisine yağlı kağıt sermeyi unutmamalısınız.

Karışımı fırın tepsisine dökerken aralarında boşluk bırakmaya özen göstermelisiniz. Aksi halde henüz pişmeyen köpükler birbirine yapışabilir ve bu da elde etmek istediğiniz görünüme gölge düşürür.

Mereng dışı katı içi ise biraz daha yumuşak bir lezzet olduğundan pişirilme süresine de dikkat etmek gerekiyor. 100 derecede, 1 saat ısı ayarı pişirme süresi yeterli olacaktır.

Merengin içerisine henüz hazırlama aşamasında istediğiniz renklerde gıda boyası ekleyerek rengarenk merengler hazırlamanız mümkün.