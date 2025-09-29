Mersin mutfağından geleneksel Yüksük çorbası: MasteChef Yüksük çorbası tarifi...

Mersin mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan yüksük çorbası, küçük mantılar ve nohutla hazırlanan, hem doyurucu hem de besleyici bir çorba. Şifa deposu bu tarif özellikle soğuk kış günlerinde sofraların vazgeçilmezi oluyor...

MALZEMELER

Mantı İçin:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı:

100 g kıyma

1 küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Çorba İçin:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 yemek kaşığı domates salçası

5-6 su bardağı et veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

HAZIRLANIŞI

Un, yumurta, su ve tuzu yoğurup sert bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirin. Hamuru un serpilmiş tezgahta ince açın ve küçük kareler kesin. İç harç için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi karıştırın. Her kareye minik parçalar koyup bohça şeklinde kapatın.

Tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun. Et/tavuk suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.

Kaynar suya mantıları atın, pişmeye bırakın. Mantılar hafif yumuşayınca haşlanmış nohutları ekleyin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Üzerine nane serpin.

Mantılar tamamen pişince ocaktan alın, sıcak servis edin.