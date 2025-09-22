Mersin mutfağının yıldızı: Masterchef tantuni tarifi...

Türkiye’nin güneyinden yükselen enfes bir lezzet: tantuni! İncecik doğranmış etin sacda baharatlarla kavrulup lavaşın içine sarılmasıyla hazırlanan bu efsane lezzet, Mersin mutfağının simgelerinden biri. Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden olan tantuniyi artık evde de kolayca hazırlayabilir, sıcak sıcak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz...

MALZEMELER

500 g dana biftek (jülyen doğranmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Lavaş ekmek

Servis için:

İnce doğranmış soğan

Maydanoz

Domates dilimleri

Sumak

Limon dilimleri

HAZIRLANIŞI

Dana bifteği jülyen doğrayın. Teflon tava veya sacı ısıtın, sıvı yağı ekleyip etleri yüksek ateşte soteleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ardından tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin. Yarım çay bardağı suyu ilave edip karıştırın; etlerin yumuşamasını sağlayın.

Lavaş ekmeklerini sıcak tavanın üzerinde çevirerek ısıtın ve etin suyuna hafifçe bulayın.

Lavaşın içine etleri koyun, üzerine sumaklı soğan, domates ve maydanoz ekleyin. Rulo şeklinde sarın.

Yanına bol limon dilimleri koyarak sıcak servis edin.