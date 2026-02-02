Mevsiminde en lezzetli balıklar: Şubat ayında hangi balıklar yenir?

Balık tüketiminde mevsimsellik, hem lezzet hem de sağlık açısından büyük önem taşıyor. Soğuk suların etkisiyle yağlanan balıklar, şubat ayında en lezzetli dönemlerinden birini yaşıyor. Uzmanlar, bu dönemde tüketilen balıkların omega-3 ve protein açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekiyor.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Şubat ayında özellikle yağ oranı artan balıklar, hem tava hem de ızgara ve fırın için ideal seçenekler sunuyor. İşte bu ay tezgâhlarda öne çıkan balıklar:

Hamsi: Kış sezonunun sonuna yaklaşırken en yağlı ve lezzetli dönemlerinden biri.

Palamut (Torik): Büyük boy palamut ve torikler şubat ayında oldukça tercih ediliyor.

Lüfer: Lezzetiyle bilinen lüfer, şubat ayında da sofralarda yerini alıyor.

Çinekop: Lüferin küçüğü olan çinekop, özellikle ızgara için ideal.

Tekir: Kızartma sevenler için şubat ayının favorilerinden.

İstavrit: Uygun fiyatı ve lezzetiyle her sofraya yakışıyor.

Kalkan: Kış aylarının en değerli balıklarından biri olan kalkan, şubat ayında en lezzetli zamanında.