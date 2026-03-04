Meyve ve etin uyumu: Vişneli Dana Yahnisi

Mutfak literatüründe "meyveli yahniler" kategorisinde yer alan bu özel yemek, vişnenin mayhoş tadının dana etinin ağırlığını dengelemesi esasına dayanır. Vişne, içerisindeki doğal asitler sayesinde pişirme esnasında etin dokusunu yumuşatırken, sosun rengine ve aromasına eşsiz bir derinlik katar.
VİŞNE DANA YAHNİSİ TARİFİ
Malzemeler
- 800 gram dana antrikot veya kol (iri kuşbaşı doğranmış)
- 1 su bardağı çekirdeksiz dondurulmuş veya taze vişne
- 2 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet çubuk tarçın
- 2-3 adet karanfil
- 1 yemek kaşığı pekmez veya esmer şeker
- 2 su bardağı sıcak et suyu
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Geniş tabanlı bir tencerede tereyağını eritin; etleri yüksek ateşte, sularını salıp çekene ve dış yüzeyleri tamamen mühürlenene kadar kavurun.
- Soğanları ekleyerek etlerle birlikte karamelize olana dek (yaklaşık 10 dakika) sotelemeye devam edin.
- Üzerine unu ekleyip 1-2 dakika unun kokusu çıkana kadar kavurun; bu işlem sosun kıvam almasını sağlayacaktır.
- Sıcak et suyunu, tarçın çubuğunu, karanfili, tuz ve karabiberi tencereye ilave edin.
- Tencerenin kapağını kapatın ve etler tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin.
- Etler yumuşadığında vişne tanelerini ve pekmezi ekleyin (vişnelerin formunun tamamen bozulmaması için bu aşamada eklenmesi kritiktir).
- Yaklaşık 15-20 dakika daha, sos yoğunlaşıp vişnelerle bütünleşene kadar pişirme işlemini sürdürün.
- İçerisinden çubuk tarçın ve karanfilleri çıkararak sıcak servis yapın.