Meze sofralarının gözdesi: Patlıcanlı haydari tarifi

Patlıcanlı haydari, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun kıvamıyla özellikle et, kebap ve ızgara yemeklerin yanına mükemmel bir eşlikçi oluyor. Soğuk servis edildiğinde yaz sofralarına ferah bir dokunuş katarken, kış aylarında da damaklarda kalıcı bir tat bırakıyor.
Malzemeler
- 2 adet közlenmiş patlıcan
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- Yarım çay kaşığı tuz
- İsteğe bağlı: bir tutam pul biber
Yapılışı
- Patlıcanları ocakta, fırında veya airfryer’da közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın ya da blenderdan geçirin.
- Derin bir kaseye süzme yoğurdu alın, içine ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyin.
- Közlenmiş patlıcanı da yoğurt karışımına ilave edip karıştırın.
- Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, kuru naneyi (ve isterseniz pul biberi) kısa süre kavurun.
- Bu yağı karışımın üzerine gezdirip son bir kez karıştırın veya sadece sos olarak üstte bırakın.
- Soğuk olarak meze ya da ara sıcak şeklinde servis edin.