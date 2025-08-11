Meze sofralarının gözdesi: Patlıcanlı haydari tarifi

Patlıcanlı haydari, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun kıvamıyla özellikle et, kebap ve ızgara yemeklerin yanına mükemmel bir eşlikçi oluyor. Soğuk servis edildiğinde yaz sofralarına ferah bir dokunuş katarken, kış aylarında da damaklarda kalıcı bir tat bırakıyor.

Malzemeler

2 adet közlenmiş patlıcan

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı: bir tutam pul biber

Yapılışı