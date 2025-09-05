Türk mutfağında özellikle Karadeniz bölgesiyle özdeşleşen mıhlama ve kuymak, sofraların baş tacı olmuş yöresel tatlardır. Pek çok kişi bu iki lezzeti aynı görse de aslında yapılışında ve kullanılan malzemelerde bazı farklılıklar bulunur. Mısır unu, tereyağı ve peynirin buluşmasıyla ortaya çıkan bu yemekler, hem kahvaltıların hem de akşam sofralarının vazgeçilmezidir. Peki, Mıhlama ve kuymak farkı nedir?

MIHLAMA VE KUYMAK FARKI NEDİR?

Mıhlama: Daha çok Rize yöresine ait olarak bilinir. Temelinde tereyağı, mısır unu ve peynir vardır. Peyniri daha bol ve uzayan kıvamıyla öne çıkar.

Kuymak: Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de bilinir. İçine süt veya su eklenerek kıvamı daha akışkan yapılır. Yağ oranı daha fazla, peyniri ise mıhlamaya göre biraz daha azdır.

Sunum farkı: Kuymakta tereyağı üstte daha belirgin bir tabaka oluştururken, mıhlama peynirin yoğun kıvamıyla dikkat çeker.

MIHLAMA HANGİ İLE AİTTİR?

Mıhlama, daha çok Rize mutfağıyla özdeşleşmiştir.

KUYMAK HANGİ İLE AİTTİR?

Kuymak, Trabzon yöresinin geleneksel lezzetlerinden biridir.