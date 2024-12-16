Mis gibi elmalı turta tarifi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:01

Güncelleme: 16.12.2024 - 14:01

Tatlıların en klasik ve sevilenlerinden biri olan elmalı turta, hem kolay yapımıyla hem de nefis tadıyla her mutfağın vazgeçilmezlerinden biridir. Tarçınla zenginleşen elmanın aroması ve çıtır hamuruyla elmalı turta, çay saatlerinden özel davetlere kadar her anı tatlandırır.

Elmalı Turta İçin Malzemeler

Hamur için:

2,5 su bardağı un

150 gram tereyağı (soğuk ve küp şeklinde doğranmış)

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1-2 yemek kaşığı soğuk su

İç harcı için:

4-5 adet orta boy elma (tercihen ekşi ve sert cins)

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Pudra şekeri

Elmalı Turtanın Yapılışı

1. Hamurun Hazırlanması:

Un ve pudra şekerini geniş bir karıştırma kabına alın.

Soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla ufalayarak kum gibi bir kıvam alıncaya kadar yoğurun.

Yumurtayı ekleyip karışıma yedirin. Hamur toparlanmazsa soğuk suyu azar azar ekleyin ve yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

2. İç Harcın Hazırlanması:

Elmaları soyup çekirdeklerini çıkarın ve küçük küpler halinde doğrayın.

Tavaya elma küplerini, şekeri, tarçını ve limon suyunu ekleyin. Orta ateşte elmalar yumuşayana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce ceviz içini ekleyip karıştırın ve harcı soğumaya bırakın.

3. Turtanın Hazırlanması:

Dinlenen hamurun 2/3'ünü alın ve unlanmış tezgahta merdane yardımıyla açın.

Hamuru dikkatlice yağlanmış turta kalıbına yerleştirin ve kenarlarını düzeltin.

İç harcı eşit şekilde hamurun üzerine yayın.

Kalan hamuru açarak şeritler halinde kesin ve harcın üzerine kafes şeklinde yerleştirin.

4. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan turtayı oda sıcaklığında dinlendirin.

5. Servis:

Soğuyan turtanın üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Dilerseniz yanında bir top vanilyalı dondurma veya krema ile servis edebilirsiniz.