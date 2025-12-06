Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.12.2025 17:11:00
Haber Merkezi
Mis gibi kokusuyla evinizi saran enfes lezzet: Elmalı tarçınlı kurabiye tarifi

Elmalı tarçınlı kurabiye, hem geleneksel tatları sevenlere hem de hafif ve aromatik kurabiye tarifleri arayanlara hitap eden kusursuz bir lezzettir. Peki, mis gibi kokusuyla evinizi saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, elmalı tarçınlı kurabiye tarifi...

Yumuşacık hamuru, aromatik tarçını ve fırından çıkar çıkmaz yayılan elma kokusuyla Elmalı Tarçınlı Kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez tatlarından biridir. Peki, mis gibi kokusuyla evinizi saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, elmalı tarçınlı kurabiye tarifi...

ELMALI TARÇINLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

İç harcı için:

3 adet orta boy elma (rendelenmiş)

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

ELMALI TARÇINLI KURABİYE YAPILIŞI

Rendelenmiş elmaları tavaya alın. 

Üzerine şeker ekleyerek suyunu çekene kadar kavurun. 

Tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın. 

Harç soğuması için kenara alın.

Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurtayı karıştırın.

Vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp açın, ortasına elmalı harçtan koyarak kapatın. 

Dilerseniz ay şeklinde, yuvarlak ya da kapalı bohça modeli yapabilirsiniz.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. 

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika hafif kızarıncaya kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!

