Mis gibi kokusuyla mest eden enfes lezzet: Elmalı çörek tarifi

Tatlı krizlerini bastıracak, çay ya da kahve sohbetlerine eşlik edecek şahane bir lezzet arıyorsanız elmalı çörek tam size göre! Hem kolay hazırlanan hem de misafir sofralarına çok yakışan bu tarif, iç harcındaki tarçınlı elma sayesinde sıcacık bir aroma sunuyor. Peki, mis gibi kokusuyla mest eden bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz elmalı çörek tarifi...

ELMALI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı süt (ılık)

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 çay kaşığı tuz

4–4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

4 adet orta boy elma (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Piştikten sonra pudra şekeri serpmek için

ELMALI ÇÖREK YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri yoğurma kabına alıp karıştırın.

Ardından yumurta, sıvı yağ ve tuzu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Rendelenmiş elmaları tavaya alın, şekerle birlikte suyunu çekene kadar kavurun.

Ocaktan almadan hemen önce tarçın ve cevizi ekleyin.

Soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru 2-3 parçaya ayırın.

Her parçayı merdane ile açıp içine elmalı harçtan koyun.

Rulo yaparak dilimleyin ya da dilediğiniz çörek şeklini verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine çörekleri dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Çörekler hafif ılındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

Afiyet olsun!