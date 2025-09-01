Mis gibi kokusuyla mutfağı saran enfes lezzet: Portakallı kurabiye tarifi

Hem çayın hem de kahvenin yanında eşsiz bir lezzet olan portakallı kurabiye, pratik yapımı ve ağızda dağılan kıvamıyla herkesin favorisi oluyor. Peki, bu nefis tarif nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle portakallı kurabiye tarifi...

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 adet portakal kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı portakal suyu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3 – 3,5 su bardağı)

PORTAKALLI KURABİYE YAPILIŞI

Derin bir kaba yumurta ve şekeri ekleyin, şeker eriyene kadar çırpın.

Ardından sıvı yağ, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesini ilave edin.

Unu kontrollü şekilde ekleyin.

Üzerine kabartma tozu ve vanilini ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çatalla şekil verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü hafif kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Kurabiyeler ılıdıktan sonra çay veya kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!