Mis gibi kokusuyla mutfağı saran enfes lezzet: Zencefilli kurabiye tarifi

Zencefilli kurabiye, sadece tadıyla değil kokusuyla da sizi büyüleyecek bir lezzettir. Özellikle çay ve kahve saatlerinde mükemmel bir eşlikçi olan bu kurabiyeler, misafirlerinize sunabileceğiniz en özel ikramlardan biridir. Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha kolay! Peki, mis gibi kokusuyla mutfağı saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz zencefilli kurabiye tarifi...

ZENCEFİLLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı esmer şeker (beyaz şeker de kullanılabilir)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı pekmez

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

ZENCEFİLLİ KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı ve şekeri bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ve pekmezi karışıma ekleyin.

Ayrı bir kapta un, zencefil, tarçın, karbonat ve tuzu harmanlayın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru açıp kurabiye kalıplarıyla dilediğiniz şekilleri çıkarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin.

Dilerseniz pudra şekeri veya glazürle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!