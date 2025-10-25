Mis gibi tarçın kokulu: Tam kıvamında elmalı kek tarifi

İçindeki elma ve tarçının muhteşem uyumu, hem yumuşak dokusu hem de aromasıyla damaklarda iz bırakıyor. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü elmalı kek tarifi!

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın

2 adet orta boy elma (rendelenmiş veya dilimlenmiş)

Yarım su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle 3–4 dakika çırpın; karışım krema kıvamına gelmeli.

Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek ekleyin, spatula ile karıştırın.

Hamurun yarısını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Elmaları soyup ince dilimler halinde doğrayın veya rendeleyin.

Hamurun üzerine elma dilimlerini dizin; istersen ceviz serpiştirin.

Kalan hamuru üzerine döküp spatula ile düzleştirin.

Üzerini tekrar birkaç elma dilimiyle süsleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 35–40 dakika kadar, kürdan testi temiz çıkana dek pişirin.

Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.