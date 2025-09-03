Mis kokulu çilek reçeli tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi

Kahvaltı sofralarının tatlı yıldızı çilek reçeli, evde kolayca hazırlanıyor.

ÇİLEK REÇELİ İÇİN MALZEMELER

1 kg taze çilek

1 kg toz şeker

Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı: 1-2 adet karanfil veya çubuk tarçın (aroma için)

ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Çilekleri Hazırlayın: Çileklerin saplarını ayıklayın, güzelce yıkayın ve süzülmesini bekleyin.

Şekerle Bekletin: Çilekleri derin bir tencereye alın, üzerine şekeri serpin. 1 gece boyunca (en az 8 saat) buzdolabında bekletin. Böylece çilekler suyunu bırakacaktır.

Reçeli Kaynatın: Ertesi gün tencereyi ocağa alın, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynarken oluşan köpükleri kaşıkla alın.

Kıvam Kontrolü: Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa bir damla reçel koyup soğutun. Akışkan değilse reçeliniz hazır demektir.

Limon Ekleyin: Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Saklama: Sıcakken steril kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirerek soğumaya bırakın.