Mis kokulu çilek reçeli tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi

Kahvaltı sofralarının tatlı yıldızı çilek reçeli, evde kolayca hazırlanıyor.
ÇİLEK REÇELİ İÇİN MALZEMELER
- 1 kg taze çilek
- 1 kg toz şeker
- Yarım limonun suyu
İsteğe bağlı: 1-2 adet karanfil veya çubuk tarçın (aroma için)
ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?
Çilekleri Hazırlayın: Çileklerin saplarını ayıklayın, güzelce yıkayın ve süzülmesini bekleyin.
Şekerle Bekletin: Çilekleri derin bir tencereye alın, üzerine şekeri serpin. 1 gece boyunca (en az 8 saat) buzdolabında bekletin. Böylece çilekler suyunu bırakacaktır.
Reçeli Kaynatın: Ertesi gün tencereyi ocağa alın, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynarken oluşan köpükleri kaşıkla alın.
Kıvam Kontrolü: Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa bir damla reçel koyup soğutun. Akışkan değilse reçeliniz hazır demektir.
Limon Ekleyin: Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
Saklama: Sıcakken steril kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirerek soğumaya bırakın.