Mis kokulu çilek reçeli tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi

3.09.2025 15:44:00
Kahvaltı sofralarının en sevilen tatlarından biri olan çilek reçeli, hem mis kokusu hem de yoğun aromasıyla çocuklardan büyüklere herkesin favorisi. Evde doğal malzemelerle yapılan reçel, market ürünlerine göre çok daha sağlıklı ve katkısızdır. İşte evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz kıvamı tam tutan çilek reçeli tarifi…

Kahvaltı sofralarının tatlı yıldızı çilek reçeli, evde kolayca hazırlanıyor.

ÇİLEK REÇELİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 kg taze çilek
  • 1 kg toz şeker
  • Yarım limonun suyu

İsteğe bağlı: 1-2 adet karanfil veya çubuk tarçın (aroma için)

ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

Çilekleri Hazırlayın: Çileklerin saplarını ayıklayın, güzelce yıkayın ve süzülmesini bekleyin.

Şekerle Bekletin: Çilekleri derin bir tencereye alın, üzerine şekeri serpin. 1 gece boyunca (en az 8 saat) buzdolabında bekletin. Böylece çilekler suyunu bırakacaktır.

Reçeli Kaynatın: Ertesi gün tencereyi ocağa alın, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynarken oluşan köpükleri kaşıkla alın.

Kıvam Kontrolü: Reçelin kıvamını anlamak için bir tabağa bir damla reçel koyup soğutun. Akışkan değilse reçeliniz hazır demektir.

Limon Ekleyin: Ocaktan almadan 5 dakika önce limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Saklama: Sıcakken steril kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirerek soğumaya bırakın.

