Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mısır sokaklarının tarihi lezzeti: Koshari tarifi

Mısır sokaklarının tarihi lezzeti: Koshari tarifi

13.02.2026 11:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mısır sokaklarının tarihi lezzeti: Koshari tarifi

Mercimek, pirinç, makarna ve baharatlı domates sosunun aynı tabakta buluştuğu koshari, Mısır mutfağının en karakteristik yemeklerinden biri olarak öne çıkıyor. Karbonhidrat ağırlıklı yapısına rağmen dengeli aromasıyla dikkat çeken bu tarif, Orta Doğu’nun en doyurucu sokak lezzetlerinden biri kabul ediliyor.

Koshari, 19. yüzyılda Hindistan ve Akdeniz mutfağının etkisiyle şekillenen, bugün ise Mısır’ın ulusal yemeği sayılan bir tarif. Sokak tezgâhlarından restoran menülerine kadar her yerde karşınıza çıkabilen bu yemek, katmanlı yapısıyla öne çıkıyor. Mercimek ve pirincin besleyici temeli, makarna ve baharatlı sosla birleşerek güçlü bir tat profili oluşturuyor.

KOSHARI TARİFİ

Malzemeler

Ana karışım için

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı küçük makarna (arpa şehriye veya dirsek makarna)
  • 1 adet soğan
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Domates sos için

  • 2 adet rendelenmiş domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Tuz

Üzeri için

  • Kızarmış soğan halkaları
  • Haşlanmış nohut (isteğe bağlı)
  • Acı sos (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Mercimeği yıkayıp yumuşayana kadar haşlayın, süzün.
  2. Ayrı bir tencerede pirinci pilav gibi pişirin.
  3. Makarnayı tuzlu suda haşlayıp süzün.
  4. Soğanı ince dilimleyip bol yağda çıtır hale gelene kadar kızartın.
  5. Domates sos için yağda sarımsağı kavurun, domates ve salçayı ekleyin. Baharatları ilave edip koyulaşana kadar pişirin.
  6. Servis tabağına önce pirinci, ardından mercimek ve makarnayı ekleyin.
  7. Üzerine domates sosu gezdirin.
  8. Kızarmış soğan ve isteğe bağlı nohutla tamamlayarak servis edin.
İlgili Konular: #Mısır #Yemek Tarifi