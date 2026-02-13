Mısır sokaklarının tarihi lezzeti: Koshari tarifi

Koshari, 19. yüzyılda Hindistan ve Akdeniz mutfağının etkisiyle şekillenen, bugün ise Mısır’ın ulusal yemeği sayılan bir tarif. Sokak tezgâhlarından restoran menülerine kadar her yerde karşınıza çıkabilen bu yemek, katmanlı yapısıyla öne çıkıyor. Mercimek ve pirincin besleyici temeli, makarna ve baharatlı sosla birleşerek güçlü bir tat profili oluşturuyor.

KOSHARI TARİFİ

Malzemeler

Ana karışım için

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı küçük makarna (arpa şehriye veya dirsek makarna)

1 adet soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Domates sos için

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Üzeri için

Kızarmış soğan halkaları

Haşlanmış nohut (isteğe bağlı)

Acı sos (isteğe bağlı)

Yapılışı