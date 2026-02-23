Muğla'nın şifa dolu lezzeti: Mürdümük çorbası tarifi

Mürdümük, baklagiller familyasına ait, yüksek protein ve lif içeriğiyle bilinen geleneksel bir üründür. Muğla ve özellikle Datça yöresinde sıkça tüketilen bu bakliyat, hem çorba hem de “pava” adı verilen ezme şeklinde hazırlanır. İşte, şifa deposu mürdümük çorbası tarifi...

MÜRDÜMÜK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı mürdümük

1 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı salça

1–2 yemek kaşığı toz kırmızı biber

3–4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

5–6 su bardağı sıcak su

MÜRDÜMÜK ÇORBASI YAPILIŞI

Mürdümükleri yıkayıp süzün.

Daha hızlı pişmesi için yaklaşık yarım saat suda bekletmeniz önerilir.

Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye aldığınız zeytinyağında soğanları pembeleşip sararana kadar kavurun.

Kavrulan soğana salça ve toz kırmızı biberi ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Süzülen mürdümükleri tencereye ekleyin ve kısa süre karıştırarak kavurun.

Üzerine sıcak suyu ilave edin.

Kaynayana kadar ara ara karıştırın.

Mürdümük taneleri yumuşayıp suyu ile özleşince çorba hazırdır.

Çorbayı sıcak servis edin.

Tercihe göre üzerine turunç veya limon suyu sıkabilirsiniz.

Afiyet olsun!

DATÇA USULÜ “PAVA” NASIL YAPILIR?