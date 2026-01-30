Mutfakta Akdeniz rüzgarı: Tek tavada limonlu ve şehriyeli tavuk tarifi...

Kısıtlı zamanda enfes tarifler hazırlamak mümkün. Bu tarifte sadece tavuk pişmiyor; yemeğin garnitürü olan arpa şehriyeler de tavuğun tüm suyu ve aromasıyla aynı tavada demleniyor. Hem bulaşıksız bir mutfak hem de damaklarda iz bırakan, ferah bir lezzet şöleni...

MALZEMELER (2-3 KİŞİLİK)

500 gr tavuk kuşbaşı veya kemiksiz tavuk pirzola (lokmalık doğranmış)

1.5 su bardağı arpa şehriye

2.5 su bardağı sıcak tavuk suyu veya su

1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

3 diş sarımsak, yarım demet ince kıyılmış dereotu veya maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, pul biber

TARİF

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Tavukları ekleyip yüksek ateşte dış kısımları güzelce kızarana kadar kavurun. Tavuklar renk alınca üzerine ince kıyılmış sarımsakları ekleyip bir dakika daha çevirin.

Tavukları kenara çekmeden, arpa şehriyeleri tavaya boşaltın. Şehriyeler hafifçe renk değiştirip o fındıksı kokuyu yayana kadar tavuklarla birlikte kavurmaya devam edin.

Sıcak suyu (veya tavuk suyunu), limon suyunu, limon kabuğu rendesini ve baharatları ekleyin. Karışımı bir kez karıştırıp tereyağını tavanın ortasına bırakın.

Tavanın kapağını kapatın ve altını kısın. Şehriyeler tüm suyu çekip yumuşayana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Ocağı kapatın. İnce kıyılmış taze otları (dereotu bu tarife çok yakışır) yemeğin üzerine serpiştirin.

Yemeği servis etmeden önce kapağı kapalı şekilde 5 dakika dinlendirin. Bu, şehriyelerin tam kıvamına gelmesini sağlar.