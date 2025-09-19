Muzlu tiramisu tarifi: Hem hafif ve hem pratik muzlu tiramisu!

Klasik tiramisunun kahveli ve kakaolu lezzetine muzun taze aroması eklenince ortaya hem hafif hem de çok pratik bir tatlı çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz muzlu tiramisu tarifi...

MALZEMELER

1 paket kedi dili bisküvi

3 adet olgun muz

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

200 g labne peyniri

1 su bardağı ılık süt + 1 tatlı kaşığı granül kahve (ıslatmak için)

Üzeri için kakao

HAZIRLANIŞI

Süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın.

Karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın, vanilin ekleyin ve karıştırın.

Kremayı 10 dakika kadar soğumaya bırakın, ardından labneyi ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın.

Ilık süt ve kahve karışımını bir kaseye alın.

Kedi dili bisküvileri hızlıca bu karışıma batırıp bir servis kabının tabanına dizin.

Bisküvilerin üzerine dilimlenmiş muzları yerleştirin.

Muzların üzerine kremanın yarısını dökün ve güzelce yayın.

Tekrar bisküvi dizin, muz ekleyin ve kalan kremayı üzerine döküp düzeltin.

Tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.

Servis etmeden önce üzerine kakao serpiştirin ve dilimleyerek ikram edin.