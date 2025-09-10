Nachos nasıl yapılır? Evde kolay ve lezzetli nachos tarifi

Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan nachos, mısır cipslerinin üzerine peynir, jalapeno, fasulye ve sosların eklenmesiyle hazırlanır. Hem pratik hem de paylaşmalık bu atıştırmalık, film gecelerinden davet sofralarına kadar her ortamda keyifle tüketilebilir. İşte evde kolayca nachos yapmanın tarifi…

MALZEMELER

1 paket mısır cipsi (tortilla chips)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (veya cheddar)

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye (isteğe bağlı)

1 adet jalapeno biber (dilimlenmiş)

1 adet domates (küçük küp doğranmış)

1 adet kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Guacamole sos

Salsa sos

Ekşi krema (sour cream)

YAPILIŞI

Fırını hazırlayın: Fırını 180 dereceye ayarlayın ve ısıtmaya başlayın.

Cipsleri yerleştirin: Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve mısır cipslerini tek kat halinde yayın.

Malzemeleri ekleyin: Cipslerin üzerine haşlanmış mısır, fasulye, soğan, domates ve jalapeno dilimlerini serpiştirin.

Peynirle kaplayın: Rendelenmiş peyniri bolca serpin.

Fırında pişirin: Tepsiyi fırına verin ve peynirler eriyip hafifçe kızarana kadar (yaklaşık 10 dakika) pişirin.

Servis edin: Fırından çıkan nachosları sıcak sıcak, yanında guacamole, salsa ve ekşi krema ile servis edin.